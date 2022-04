Agbodji MANE

Je suis MANE Agbodi, j'ai 25 ans, je suis togolais, je suis diplômé en Administration d'Agence de Voyage et du Tourisme à l'Ecole Internationale de l'Aviation campus de Lomé au Togo et du Baccalauréat Philosophie et Lettres au Collège Christ Roi de Kouvé ( Togo). Je vis à Lomé puis précisément à Bê Hopital. Après ma formation en billetterie et en tourisme, j'ai suivi quatre stages de perfectionnement dont trois dans les agences de voyage à savoir Cymbel Travels où je fus agent de comptoir, à Eli Ada Voyages au poste d'agent commercial, ensuite à Azur Voyages et Services en tant qu'agent de réservation aérienne puis Commercial et au Ministère du Tourisme, à la Direction de la Promotion Touristique au Cabinet de l'Office Nationale du Tourisme où j'étais chargé d'étude. Sens de l'écoute, Je suis disponible dynamique et courtois et prêt à servir. Mon numéro téléphonique est le suivant : 93 22 33 64. Pour l'instant je m'arrête ici pour être disponible à vous.