Agc Portage Salarial Sud-Ouest GROUPE PROMAN

Spécialiste en solutions RH,

ma mission est de répondre et de conseiller dans leurs démarches les Consultants, Formateurs, Indépendants, Vacataires, Ingénieurs, Freelances....qui possèdent une compétence reconnue et qui souhaitent accompagner une Entreprise sur un besoin précis.

A.G.C. propose une solution alternative au statut de travailleur indépendant : Le portage salarial satisfait les besoins des Entreprises sans recourir au recrutement.

Pour les professionnels, il allie autonomie et volonté d'être socialement bien protégé.



