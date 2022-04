Agéa Rh AGÉA PROMOTION

AgéaRH est une marque de la société agéa Promotion, elle a pour vocation de subvenir aux besoins en recrutements des agents généraux d'assurance.



Nos actions sont les suivantes :

- Le sourcing et la sélection des CV

- Les entretiens téléphoniques avec chacun des candidats sélectionnés

- L’évaluation des candidats après chaque appel comprenant l’avis du R.H.

- La diffusion et la mise à jour des profils tous les deux mois.



AgéaRH: LE SITE D’EMPLOI OÙ SE RENCONTRENT LES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE.

Service gratuit pour las adhérents agéa.



Une prestation de recrutement personnalisée est aussi possible moyennant une contre partie financière très avantageuse pour les adhérents agéa.



http://www.agearh.fr/



Mes compétences :

Assurance

Recrutement