Agébio ASSOCIATION (YVES CROSAZ)

Association Française pour le génie végétal ou génie biologique



www.agebio.org



L’association AGéBio a pour but de promouvoir en France l’utilisation des techniques de génie végétal ou génie biologique.



Le génie végétal, ou génie biologique, s’entend comme l’ensemble des techniques utilisant les végétaux et leurs propriétés mécaniques et/ou biologiques, pour :

(1) le contrôle et la stabilisation des sols,

(2) l’épuration et la dépollution des sols et des eaux,

(3) la restauration (réhabilitation, réaffectation ou renaturation), la création ou la conservation de ces milieux, incluant une intégration paysagère des aménagements.



Mes compétences :

Écologie

Réseaux sociaux professionnels

Érosions torrentielles

Restauration

Phytoremediation