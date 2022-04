Agec OUAKI

L'expert-comptable, spécialiste pluridisciplinaire, dispose de compétences étendues pour vous suivre et vous conseiller durant toute la vie de votre entreprise.

Notre cabinet met à votre disposition un savoir-faire reconnu afin de vous aiguiller sur toutes les décisions sensibles dans le but de pérenniser votre structure et d'optimiser vos talents. Dès lors que nous disposons avec votre entreprise d'une mission contractuelle d'établissement des documents comptables, nous sommes à même de vous fournir des services annexes en matière financière, fiscale, sociale, juridique, informatique et de gestion.

AGEC FINANCES dispose de tous les moyens humains, matériels et intellectuels pour assurer à sa clientèle disponibilité, écoute, conseil et multi-compétence.