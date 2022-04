Agence 2m Event, COMMUNICATION EVÉNEMENTIELLE

Spécialiste du marketing stratégique autour de la communication évènementielle, 2m Event se positionne sur 5 principaux pôles d’activité.



• Organisation de spectacle sportif, culturel et musical

• Création d'opérations de Relations Publiques, dans le cadre d’évènements nationaux, continetaux et internationaux

• Conception et création d'évènements d'entreprises sur mesure

• Conseil en stratégie marketing et évènementielle

• Régie marketing et sponsoring évènementielle



Un rayonnement sur St Malo/Dinan - Siège Social (22) - depuis 1996

Un rayonnement sur Rennes/Grand Ouest - Agence chargée du développement, Rennes (35) - depuis 2011



Mes compétences :

Art

Communication

Evénementiel

Marketing

Musique

Sponsoring

Sport