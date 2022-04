Agence AFFAIRES PUBLIQUES

Une agence conseil, experte des Relations Publiques



Notre agence intervient sur trois secteurs complémentaires :



- les relations presse : un outil indispensable pour être vu dans les médias

- l’évènementiel : pour vous aider à faire de votre manifestation une réussite

- la communication publique : pour informer et sensibiliser tous vos publics



Des sujets d’intérêt général



Nous nous mettons au service d’institutions, collectivités, associations et entreprises parapubliques ou de l’économie sociale. Valoriser vos projets et votre structure est notre leitmotiv !



Nous intervenons dans les secteurs de l’aménagement du territoire, le développement durable, la santé, l'économie solidaire, l'emploi, l’éducation, l’innovation, la solidarité, le handicap…



Des interventions multifocales



- En one-shot ou sur la durée : nous pouvons intervenir sur une courte période ou dans le cadre d’un plan d’actions à moyen ou long terme.



- Sur une prestation particulière ou dans un mix de communication global : nous intégrons, dans nos recommandations, le fonctionnement de votre structure. Nous intervenons où vous en avez besoin, en adéquation avec vos compétences en interne.



- Sur des projets déjà construits ou à construire avec vous : nous saurons être force de proposition.



Une méthode éprouvée



Nous intervenons :

- en amont dans l'analyse du contexte et des besoins de notre client

- ensuite dans la mise en œuvre des actions préconisées,

- en aval, dans l'évaluation des outils mis en place



Nous proposons systématiquement une méthodologie spécifique d'intervention accompagnée d'un rétro-planning détaillé et d'un budget général, affinés au fur et à mesure de l’avancée du projet.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Marketing

Marketing web

Presse

Relations Presse

Web