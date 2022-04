Agence ALLURE

Puisque chaque client est unique et chaque opération originale,

nous vous préparons une prestation sur mesure.

Pourquoi nous accorder votre confiance ?



La certitude d’une prestation haut de gamme.

L’exigence et la réactivité de notre équipe opérationnelle.

Notre fichier national d’hôtes et d’hôtesses.

Le recrutement sélectif de notre personnel.

Son niveau élevé de formation.



Un interlocuteur commercial unique.

La transparence et la rigueur de nos prestations.

L’élégance et le sérieux.

Un savoir faire et une expérience de l’accueil depuis plus de 10 ans.



Allure Hôtesses, Allure Promotion et Allure Services : trois spécialistes pour répondre et satisfaire à l'ensemble de vos besoins.