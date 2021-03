Agence ANVREDET

Qui sommes nous ? Par rapport aux mutations que traverse le pays, en termes de transition vers l’économie de marché, l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du du Developpement Téchnologique (ANVREDET) se place comme l’instrument national permettant d’absorber les tensions entretenues entre la rigueur et la stabilité d’une part, et le changement, condition de survie, d’autre part.



Organisation : Par ses missions et ses objectifs, l'organisation de l' ANVREDET s'inscrit dans le mouvement des réformes engagées, notamment la composition de son Conseil d'Administration où siègent les représentants des Sociétés de Gestion des Participations (SGP), de la petite et moyenne entreprise (PME-PMI) et des Chambres de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.



Pour son fonctionnement l'ANVREDET fait appel, en nombre réduit, au personnel d'encadrement et de maîtrise tout en s'appuyant sur les outils et méthodes modernes de gestion offerts par les technologies de l'information (Plan de Développement Informatique Evolutif : PDIE).



Pour la définition des actions, les départements sont assistés par des Comités Technologiques Spécialisés (CTS)



Le PDIE permet à l'ANVREDET de se déployer de façon virtuelle par le biais de son réseau de personnes ressources et expertes que sont notamment les délégués localisés auprès des grands pôles d'activités.



Les délégués sont chargés de l'animation locale des observatoires et des réseaux de diffusion technologiques.



-------------------------------------------------------------

Missions:



- Identifier et sélectionner les resultats de la recherche à valoriser.

- Promouvoir les systèmes et méthodes de valorisation.

- Organisation de la veille technologique par la mise en place des observatoires et des réseaux de diffusion de la technologie.

- Développer et promouvoir la coopération et les échanges entre le secteur de la recherche et les secteurs utilisateurs.

- Renforcer les compétences nationales.

- Soutien et accompagnement des idées innovantes.



Objectifs



- Renforcer les liens entre le secteur de la recherche scientifique et l'industrie.

- Créer une dynamique au sein de l'économie nationale permettant l'émergence d'entreprises innovantes.

- Développer une culture d'innovation au sein des entreprises nationales afin que celle-ci tende à devenir la première source de croissance et d'amélioration de la productivité par l'appropriation des technologies émergentes.

- Création d'emplois.



Métiers



- Soutien et accompagnement des idées innovantes et porteuses jusqu'à la mise en place de l'entreprise.

- Identification et sélection des innovations et leur promotion.

- Assister les innovateurs dans la prise en charge des prestations relatives à :

-- La protection de la propriété intellectuelle.

-- La réalisation de prototype.

-- Le plan d'affaire.

-- Le partenariat et le montage financier.

- Interface d'échange entre la recherche et les secteurs en matière de demande et d'offre en innovation.



Les projets de recherche initiés par les laboratoires universitaires agréés et les centres de recherche, s’inscrivent dans les Programmes Nationaux de Recherche (PNR).



Ils sont répartis dans huit (8) grands domaines :



- Agriculture et Agro alimentaire.

- Environnement et Ressource en Eau.

- Industrie- Energie- Mines.

- Matériaux.

- Habitat- Construction- Urbanisme.

- Santé.

- Technologie de l’Information et de la Communication (TIC).

- Education- Economie- Droit- Société.



NOUS TROUVER:



23, Avenue Slimane ASSELAH (EX : Robertseau) Telemly, Alger

Tél: 023 50 73 62.

Fax: 023 50 73 74.

E-mail: info@anvredet.org.dz

Site Web:/www.anvredet.org.dz/