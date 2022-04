Agence ARIVALOR

Nous vous proposons un ensemble de prestations vous permettant une communication précise et adaptée à vos clients et autres interlocuteurs que ce soit pour particuliers ou entreprises.









Traduction



Nous traduisons pour vous dans plusieurs langues (plus de 50 langues), tout type de document et ce dans tous les domaines d´activité. Des professionnels traduisant dans leurs langues maternelles vous attendent.



Correction



Vous avez produit un texte, vous avez quelques doutes sur l´orthographe, la syntaxe, la ponctuation, quel que soit le domaine, nous pouvons vous alléger de ce fardeau, procéder aux vérifications et corrections si nécessaire.



Rédaction



Nous rédigeons vos documents (Journaux, sites web, lettres diverses, mails, blog, newsletters...) dans l´une des langues que nous proposons tout en nous adaptant à votre style et aux destinataires de votre texte.



Réécriture



Vous n´êtes pas satisfait de la tournure de vos phrases, vous souhaitez donner à votre texte plus de force, lui donner un style particulier, nous pouvons le faire pour vous et pour votre texte.



Saisie



Vous avez un manuscrit, ou tout autre élément à saisir, laissez le nous, nous nous chargeons de le faire et vous le livrer prêt à être imprimé.



Saisie audio, Audiotypie



Vous avez un enregistrement audio à retranscrire en texte écrit, donnez le nous, nous nous chargeons de le faire et vous le livrer prêt à être imprimé.



Télé-interprétariat.



Traduction professionnelle de vos conversations en ligne (téléphone, Internet…) pour vos discours, débats, conférences, négociations professionnelles, prospection ou proposition de services vers l’étranger...



Mes compétences :

Traduction

Ecriture

Rédaction