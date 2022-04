A votre service depuis 1989 dans l'Aube, Pays d'Armance, la Forêt d'Othe, le Chaourçois, le Tonnerrois, ainsi que les limites du département de l'Yonne, Jean-Philippe, David et Yaelle vous accueillent à l'Agence Armance Immobilier qui met ses compétences à votre service pour la recherche d'une maison ancienne ou contemporaine, un pavillon, une propriété, un appartement, un terrain, une ferme, une fermette, un corps de ferme.



L'Agence Armance Immobilier, spécialiste de l'immobilier local vous conseille, vous guide dans votre recherche et le choix de votre future acquisition. Nous vous aidons dans la recherche et l'accomplissement de votre projet immobilier.



L'Agence Armance Immobilier, c'est :

- une équipe dynamique,

- une structure locale,

- un conseiller pour acheter, vendre ou louer un bien immobilier en résidence principale ou secondaire,

- une politique rigoureuse basée sur l'accueil, le choix, la précision du conseil, l'efficacité et le dynamisme.



L'Agence Armance Immobilier, au coeur d'un triangle Paris Troyes Auxerre, est située à 160 km environ de Paris Sud par l'autoroute A5, desservie par le rail avec ses gares de Troyes, Saint Florentin, Tonnerre, Migennes.



Dans une région boisée, vallonnée, c'est un endroit idéal pour se ressourcer et profiter des activités de plein air telles que des randonnées pédestres, équestres, en VTT, en quads, les ballades en forêt, la chasse ou la pêche. Entre tourisme vert et gastronomie, la région est proche des vins de Bourgogne, des vins de Champagne, le Cidre, mais également les escargots, les champignons et la Ronde des fromages avec les célèbres Chaource, Soumaintrain, Saint-Florentin. Proche des Lacs de la Forêt d'Orient, on peut se baigner, faire du jet-ski, jouer au golf, ou tout simplement se promener.



Ouverture du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

Possibilité le lundi sur rendez-vous.



http://www.agencearmance.com/



Mes compétences :

Agent immobilier

Immobilier