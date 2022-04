Agence ARTEVISIUM.EU

= > Faisons rêver les visiteurs avec des savoir-faire afin de mieux entrer en contact...

= > Dopons le Retour sur investissement de vos salons

= > Transformons vos produits en oeuvres d'art...

= > Rendons votre stand incontournable...





OBJECTIFS D'ARTEVISIUM



- Pédagogie de vos savoir-faire

- Mise en scène de vos produits

- Interactions avec les publics

- Mesures des besoins des prospects

- Ancrage mémoriel

- Renforcement de votre image

- Conseil en innovation



Avec en plus une déduction fiscale

de 60 % (Article 238 du CGI)





NOS VALEURS



- Faire ressortir vos principaux atouts par le biais de l'Art et de la beauté,

- Stimuler et créer un vrai rapport humain authentique et privilégié afin de trouver ensemble les meilleurs solutions pour votre entreprise,

- Notre principal but est de vous mettre en valeur en faisant ressortir ce qu'il y a de meilleur dans votre potentiel,

- Enfin améliorer ensemble nos performances respectives en travaillant main dans la main et au plus près de vos objectifs et de vos intérêts.





COMPÉTENCES DU FONDATEUR

- Sculpteur,

- Ingénieur en électronique,

- Invention.



Un mélange de regard du sculpteur et de l'analyse de l'ingénieur en électronique, il est passionné depuis le plus jeune âge par le monde industriel et l'invention. Son attrait pour la pédagogie fait qu'il aime créer des sculptures pour expliquer les concepts compliqués, entre autres de l'industrie.



