Agence BIOPIK

B i o p i k est une agence de recrutement, de conseil en Ressources Humaines et en Management. Nous intervenons en premier lieu pour vous accompagner dans vos recrutements, et ce quel que soit le niveau du ou des postes concernés. De la définition du besoin à l’évaluation des candidats jusqu’au choix final, nous pouvons intervenir sur tout ou partie du processus en fonction de votre besoin et de vos exigences. Nous accompagnons aussi vos phases de transition et de réorganisation RH, de la définition de la stratégie, des outils à déployer et de toutes les composantes de sa mise en oeuvre opérationnelle. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la fonction RH dans plusieurs secteurs, nous pouvons apporter tout conseil sur votre processus RH. Nous déployons nos services en France, et plus largement en Europe, soit directement soit au travers de notre réseau d’associés et de partenaires. Professionnels confirmés, tous nos consultants ont une expérience solide dans leur secteur et ont une connaissance approfondie de l'entreprise, de ses process et de ses métiers, notamment dans les secteurs industriels et automobiles, PME, ETI ou plus grands Groupes. Notre philosophie de fonctionnement est celle d’un «Business Partner» au service de votre activité, de votre organisation et plus que tout, de votre Capital Humain



Mes compétences :

Relations sociales

Ressources humaines

Conseil en organisation

Organisation d'entreprise

Conseil en recrutement

Management

Formation professionnelle

Conseil en management

Aide au recrutement

Recrutement

Recrutement par approche directe

Recrutement cadres

Management de transition

Formation