Agence BOUM

Agence Enquêteur Détective Privé, met à votre service plus de 25 années dexpérience professionnelle internationale dans le domaine des enquêtes privées, des filatures, de la surveillance, de linfiltration, de la recherche et de la localisation de biens ou dindividus. Pour savoir, déjouer, retrouver, rechercher, dépister, empêcher, démasquer ; Notre équipe dhommes de terrain, implantée au Maroc, entourée de collaborateurs chevronnés, implantés à létranger, garantissant un renseignement digne de qualité, pour constituer un dossier bourré de preuves, pour la défense de vos droits en procédures. Notre équipe, vous offre un savoir-faire unique, solide, une expertise complète en toute légalité et en toute confidentialité.



Mes compétences :

Conseil

Sécurité

Gestion de projet

Management

Informatique

Formation

Développement commercial