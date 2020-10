Agence Réceptive Baléares - Dpt Groupes DMC BALÉARES - PRO VOYAGES

Chers Internautes, Chers Clients et Collaborateurs,



Nous recherchons un stagiaire pour notre département Groupes & Incentives pour une durée de 5 mois minimum.



Objet du stage : Mise en place et suivi de séjours sur mesure pour des groupes, aussi bien pour le tourisme de loisir que daffaires.

Missions du stage (encadrées par un Chargé(e) de Projets) :

Production de supports de communication

Conception doffre sur mesure de séjours

Accompagnement des clients sur le terrain

Possibilité en parallèle de développer missions spécifiques selon les besoins entreprise.



Période requise et lieu du stage : 5 mois minimum à Palma de Majorque Baléares Espagne. Incorporation immédiate possible.



Compétences spécifiques requises :

-Langue obligatoire : Français courant / Espagnol Bon niveau

-Formation : BAC+3 minimum de préférence, orientée vers les langues, l'international, le tourisme, lévénementiel, les nouvelles technologies.



Si vous êtes intéressés merci d'ENVOYER LETTRE MOTIVATION ET CV PAR EMAIL à rrhh@dmc-baleares.com





Qui sommes nous?



Présent depuis 2001 sur les Baléares, l'île de Majorque et d'Ibiza, Pro Voyages est une agence réceptive francophone Spécialisée dans la création et l'organisation de séjours et d'évènements sur mesure pour les entreprises et particuliers. Et ce uniquement et exclusivement sur les Baléares - Majorque & Ibiza.



Notre équipe francophone est composée de 20 professionnels dynamiques et réactifs, possédant une excellente connaissance des Baléares, un ample réseau de prestataires locaux et une expérience reconnue dans le domaine du tourisme d'affaires et de loisirs.



DIVISION MICE

Pro Voyages MICE www.dmc-baleares.com

Spécialiste du MICE à Majorque

Spécialiste du MICE à Ibiza



DIVISION LOISIR

Pro Voyages www.pro-voyages.com

Pro Voyages CYCLO, Spécialiste cyclotourisme et voyages à vélo à Majorque, aux Baléares



Pro Voyages GOLF, Spécialiste du golf à Majorque, voyage golf Majorque et Baléares, www.golf-baleares.com



Pro Voyages RANDO,