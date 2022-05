Agency BSMART

Nos prestations :



1) Gestion et optimisation de contenu.



2) Référencement naturel , On-page et Off-page (SEO) sur google, bing et yahoo

3) Diffusion de bannières sur sites internationaux de renommée en CPM : http://technomag.ma , http://afrikmag.com , finance.yahoo.com, lequipe.fr, leparisien.fr, euronews.com, canoe.ca, capital.fr, boursier.com...



4) Formations en Web Marketing : SEO, SEM, Réseaux Sociaux, E-commerce....



5) publicité sur les réseaux sociaux : Facebook, instagram