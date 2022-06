Agnes CROZATIER

Actuellement Cheffe de projet, j'accompagne les clients de l'agence sur leurs projets de création print et digitale. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à jongler avec les couleurs et les typographies : de l'identité visuelle à la campagne d'affichage, en passant par le packaging et le webdesign, mes missions sont variées !



Je suis titulaire d'un Master en Conception Infographique et Multimédia orienté Direction Artistique.





Mes compétences :

Gestion de projet

Direction artistique

Graphisme

Print

Web design

Ergonomie

Ux design

User interface design