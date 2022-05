Agnes D'AMILLY (CORSI)

Engagée en politique

Amis d'Eric Zemmour, puis Reconquête ! Depuis septembre 2021.



Investie par #RECONQUÊTE! pour les élections législatives de 2022, dans la deuxième circonscription d'Eure&Loir accompagnée de Florence Pie



En parallèle de mon activité professionnelle, je me suis engagée en politique pour défendre une certaine idée de la France au sein de RECONQUETE !

Dans ce cadre, j'apporte un support juridique et financier au siège.

Je suis trésorière du référent régional du centre val de Loire.

Je porte les couleurs des Zemmouriennes d'Eure et Loir, au sein des Femmes avec Zemmour.

Je suis impliquée dans les campagnes présidentielle et législative, en Eure et Loir, auprès du référent départemental.

Mes vies antérieures :

Directeur administratif et financier (Finance, juridique et ressources humaines)

Data Protection Officer et Chief Quality Officer.

Direction de projets / Communication

Anglais courant.

Management d'importantes équipes

Groupes cotés, LBO, PME et association.

Activités en France et à l'étranger (voyages très fréquents en Europe /USA et Asie)

Hôtellerie / Restauration - Evénementiel - Services - Media - Retail - IT.



FORMATION :

MAITRISE DE GESTION Université Paris II-Assas,

IMM (Institut Multi Media). M2 : Leadership Program



DIVERS :

Depuis 2020, support à la création de start ups (Entretiens organisés par Alpha Sights et Thirdbridge)



Ma vie professionnelle et mon goût pour la découverte des autres et la gestion de projets, m'ont amenée à voyager énormément, du Japon à Cuba, en passant par la Chine, la Birmanie, l'Inde, la Russie, l'Arménie, l'Egypte, la Tunisie, presque tous les pays d'Europe et l'Amérique du Nord.



Maman de deux jeunes adultes qui travaillent à l'étranger, mes combats de prédilection sont en faveur de l'instruction, de la justice sociale, de la défense du pouvoir d'achat des plus fragiles, de la sécurité, du respect des lois et des forces de l'ordre, du respect de la laïcité, de la gestion raisonnée de l'immigration...

Installée en Eure et Loir, je défends la préférence nationale en Agriculture et la beauté des territoires contre l'imposture des éoliennes.

La réindustrialisation de la France constitue également une priorité et une urgence, pour notre souveraineté et pour la création d'emplois

Enfin, je suis impliquée auprès de médecins dans la lutte contre les déserts médicaux et pour la liberté vaccinale.