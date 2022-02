Agnès MITTLER

Après cinq belles années détudes supérieures et six autres passées au sein du service Grands Comptes GSF, mon objectif est aujourdhui de mettre à profit mon cursus commercial et marketing pour poursuivre mon évolution professionnelle à travers un nouveau challenge.



Pourquoi pas avec VOUS ? Dès DEMAIN ?



Rigoureuse, impliquée et persévérante (serait-ce mon origine alsacienne ?), jaime construire des relations commerciales gagnantes-gagnantes (mon profil sinscrit davantage dans une démarche de fidélisation que de conquête), élaborer des plans stratégiques et développer mon activité.



Dapparence calme, jai de lénergie à revendre et sais faire preuve de créativité.