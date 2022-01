Agnès MUSIQUE (NITELET)

Cela fait 25 ans que j'ai découvert ce beau métier, d'abord salariée, j'ai par la suite eu l'opportunité de travailler pour différents théâtres au Festival d'Avignon.

J'ai ensuite accordé conjointement dans les départements du Var, du Vaucluse et de la Drôme.

Indépendante depuis 2009, je me suis installée à Toulon en 2014.

Exigeante, j'effectue régulièrement des stages pour vous apporter toujours plus de compétences.

Membre du bureau de l'Itemm, j'ai à coeur de donner de mon temps à cette école qui forme, entre autre, les techniciens de piano, pour la pérennité de ce métier

Membre du Parlement Varois des Entreprises, j'aime prendre une place active pour le développement du tissu économique et associatif.

Je suis à votre service pour vous apporter le meilleur de moi-même, les avis de mes clients sont là pour vous donner un suivi de ma qualité de travail au fil du temps, vous les trouverez sur Facebook, Google et les Pages Jaunes.

Je suis toujours là pour vous apporter des conseils au niveau déménagement, achat, entretien de votre piano, parfois un mauvais achat, un mauvais transport peut entraîner des dégâts irréversibles sur votre piano!

A très bientôt