Agnès Perroux

Plasticienne de formation (diplômée de l'Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Grenoble, en 1988),

J'interviens aujourd'hui en tant qu'artiste visuel et médiatrice culturelle sur des actions de programmation /communication / diffusion / relation aux publics.



Passionnée par les questions sous-jacentes liées aux images, de la fabrication à la réception en passant par les médiations, mon parcours m'a permis d'intervenir au sein d'institutions culturelles et universitaires en tant que médiatrice, artiste intervenante et parallèlement, au sein de structures hospitalières sur des missions de programmations et de diffusions.



Mes connaissances des différents publics, de l'action culturelle, de l'encadrement des équipes artistiques, et de l’inscription institutionnelle me permettent de participer aux enjeux et au renouvellement d'un projet culturel en étroite relation avec le territoire, ses participants et les partenaires.

Avec cette conviction que la culture participe aux enjeux sociétaux, aux transformations et au mieux être , en favorisant la création d'un espace symbolique partagé, issu de la rencontre vivante avec les artistes et les oeuvres.



Depuis 2010, je m'occupe de la programmation, comunication et diffusion des spectacles et des conférences au centre médical Rocheplane. Dans ce cadre, j'ai développé une connaissance du réseau et des acteurs culturels Rhône-Alpins et un savoir-faire professionnel.

Le traitement de texte, les logiciels Photoshop et Indesign sont mes outils de travail, je pratique également la photographie, le traitement des images et la création graphique.



Mes compétences :

Photographie

Indesign

Adobe Photoshop

Illustration

Arts plastiques

Médiation culturelle

Intervenante formatrice

Arts visuel

Graphic Design