Agnes ROUX

Avocat au Barreau de PARIS depuis plus de 14 ans, j'exerce dans le domaine du Droit de lImmobilier (Assurance-Construction, de la Copropriété et des Baux dHabitation) et dans celui du droit de la famille (Conseil et Contentieux).



A l'écoute, réactive et exigeante, j'instaure une collaboration étroite avec les entreprises et les particuliers en ayant à cœur :

- de parvenir à la meilleure compréhension possible de leurs besoins,

- de proposer des solutions efficaces pour défendre leurs droits.



Humaine et disponible, je souhaite également instaurer auprès de mes clients une relation de confiance, propice au travail serein, afin de les rassurer au mieux face à un monde judiciaire souvent perçu comme étant complexe et inaccessible



« Droit immobilier



Traitement ou indemnisation en cas de :

- nuisances : odeurs de cuisine, nuisances sonores, cafards et mérule, privation d'ensoleillement

- sinistres : incendie, dégâts des eaux, infiltrations, effondrement bâtiment, affaissement de plancher...

- malfaçons / non conformités : sanitaires non conforme, défaut d'étanchéite...



Litiges relatif à la copropriété :

- contestation de charges ou de PV,

- manquements du syndic

- travaux non autorises par les AG en copropriété

- modification des règlements de copropriété



Litiges relatifs aux baux d'habitation

- dette locative,

- manquements du bailleur



Litiges relatifs aux travaux de construction / rénovation

- Abandon de chantier

- Application des garanties dommage-ouvrage, décennale, de parfait achèvement, des vices cachés »