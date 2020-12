Agnes STOCKMANN

J’ai plus de 10 ans d’expériences dans le domaine bancaire et informatique dont la coordination de test (unitaire, UAT, globale et d’intégration), gestion d’incidents/problèmes métiers (bancaires), de projet transversaux, de la release Management et l’amélioration technico-fonctionnelle des processus de traitement d’anomalies/incidents.



 Responsable Recette (3 ans)

 Analyste applicatif et Problem Manager (4 ans)

 Chargée de test et coordination (5 ans)

 Analyste métier et chargée d’opération bancaire (3 ans)



Mes compétences :

Java

ITIL

Progiciel Front : Edeal, AVP

Oracle Database

HP Quality Center ALM

Squash application test

Microsoft Office

Dbeaver

Toad pour Oracle

JIRA

Dynamics CRM

GED WORK FLOW