Agnieszka PERRIN

Actuellement basé à Barcelone.

Trilingue (Français, Polonais, Anglais) avec un niveau opérationnel de langue Russe et Espagnol. Plus de 20 ans dexpérience dans le Marketing, la Communication et le Business Développement avec une solide expertise en techniques de vente On & Offline B2C / B2B sur le plan International.



Durant mon parcours professionnel, j'ai pu acquérir une vision et une approche stratégique des différents marchés, en étudiant les panels consommateurs, la concurrence, pour proposer une stratégie de différenciation et d'innovation conduisant à l'élaboration du plan marketing, publicitaire pour des résultats probants.



Basé 10 ans Afrique, j'ai acquis une vision très large du marché et du comportement consommateur en Afrique.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Opérations promotionnelles

VAD

Marketing International

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Communication

Relations Presse

Business development

Étude de marché

Brand Marketing

Cosmétique

Marketing direct

Webmarketing

Afrique & Europe

B2B, B2C

Stratégie digitale

Information Technology

Telecommunication