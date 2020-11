Ahed ALBOODY

De formation Doctorat en Informatique et Imagerie satellite depuis la date de soutenenace le 25 Mars 2011 de l’Université Paul SABATIER – Toulouse III, et de formation Master 2 Recherche MEMO2 « (Micro-ondes, Electromagnétisme et Optoélectroniques) » de l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT – ENSEEIHT) de 2005 à 2006 - Toulouse – France.



Mes recherches sont actuellement concentres sur les méthodes d’Interprétation et analyse d’images satellites et des Systèmes d’Informations Géographiques (SIG), les processus de réception des données satellites (actuellement chargé de segment de sol de réception des images satellites et leurs interprétation et traitement, de développement des Mini-/Micro-/Nano-/Pico-Satellites et des systèmes de télécommunications par satellite) pour des missions de Télédétection et d'observation de la Terre.



• Enseignant -Docteur/Chercheur à l’Université de Tishreen et de Damas – Syrie

• Chercheur au Centre de Télédétection et des Technologies de l’Espace

• Chargé de Section, Intégration et Tests des Techniques et des Technologies de l’Espace (Informatique, Imagerie, Electroniques et Télécommunications)

• Chargé d’Equipe de Recherches sur les Méthodes du Traitement et d’Interprétation des Images Satellites a Très Haute Résolution au sein du Centre de Télédétection et des Technologies de l’Espace - Damas – Syrie

• Chargé d’Equipe de Recherches sur le Développement des Mini/Micro/Nano/Pico-Satellites, les Logiciels Embarqués, les Systèmes de Télécommunication par Satellites, les Segments de Sol de Control et Télécommande, et de Réception de Données Satellitaires (Imagerie Satellite) - Damas – Syrie (2014-2015) • Enseignant -Ingénieur-Chercheur à l’Université de Tishreen (Techrine) – Lattaquié – Syrie(2003-2004)





Mes compétences :

Geographic Information Systems

ERDASE IMAGINE

Réseaux de Nuerons

Antennes et Propagation des Micro-Ondes

Interprétation et Traitement d’Images Satellites

C, C++ (Visual Studio) et Java

ArcGIS software -formation a ESRI France -paris

Détection du Changements entre Images Satellites

segment de sol de réception des images satellites

Systemes de Telecommunication Par satellite

développement des Mini-/Micro-/Nano-/Pico-Satellit

Micro-Contrôleurs et Micro-Processeurs

ENVI Software - ITT Visual Information Solutions

Logique Floue

AGI (Analytical Graphics Incorporated) and Satelli

Orfeo ToolBox (OTB) - CNES

Systèmes de raisonnement spatial RCC8

MATLAB Simulink and Toolbox