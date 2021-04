Ahmed AHMED AMINE (AMINE)

Un parcours professionnel large, essentiellement tourné vers le Management d'équipes, de professions indépendantes, de salariés administratifs et commerciaux, ainsi que de leadership dans le monde paritaire.



Homme de Négociation, d'Organisation et de Management de Réseaux pluridisciplinaires, j'ai pour habitude de donner du sens à mes actions, et de fédérer mes équipes , tant dans la vente que dans l'organisation. Ces compétences ont particulièrement été déployé dans des périodes de transition culturelles d'Entreprise et d'accompagnement au changement.



Mon expérience de l'accompagnement des entreprises et des travailleurs indépendants, est confirmée par une grande ouverture d'esprit, qui peut trouver à s'employer d'une manière plus étendue aux métiers du service ou au développement d'organisations, qu'elles soient filiales d'établissements à caractère privé ou para-public sur le territoire national ou sur des missions à l'international.



Humaniste,je porte un intérêt particulier à la géostratégie, la politique , au développement et à la découverte des pays et des hommes.



OBJECTIF PROFESSIONNEL :



* Direction de centre de profit, de réseaux

commerciaux directs et indirects



Secteur activité :

* Assurances, services, entités de l'économie mixte

Marchés Ciblés :



* sociétés assurances ,Mutuelles , gestion de patrimoine, Établissements financiers et immobiliers.

(Ouvert à d'autres marchés)



Ciblage géographique :



* PACA / RHÔNE-ALPES / PARIS/ Mission Dom-Tom, Étranger,Maghreb.

Déplacements fréquents acceptés sans difficultés

--> Disponibilité Négociable