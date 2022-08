Ahmed AHMED YAHYAOUI (YAHYAOUI )

Jai 26 ans dexpérience dans le domaine de la charpente métallique et je suis titulaire dun diplôme de

construction métallique.

Jai eu la chance de travailler aux seins de plusieurs sociétés de construction et bureaux détude tunisiens

et à partir desquels jai acquis un savoir-faire non pas seulement dans la charpente mais aussi dans le

domaine de la chaudronnerie (installations industrielles) et en plus dune maitrise parfaite du logiciel

TEKLA STRUCTURE.

Grace à mes connaissances citées, jai eu la chance de travailler pour des projets pétroliers et purement

exportatrice avec des sociétés et bureaux détude étrangers.

Jai une expérience de travailler à distance avec un bureau détude a sud de France