Ingénieur Développeur Sénior PHP avec des connaissances intégration et découpage PSD en HTML5. Expériences en Symfony 1.4 et Python. Alaise de travailler sur les environnements Linux



Mes compétences :

Symfony

PHP 5

PyQt4

JQuery

Python

JQuery Mobile

PostgreSQL

Jenkins

Play Framework

AT

Postfix

Linux

Coldfusion

Wordpress

Activator

SEO