Je suis un ingénieur en génie électromécanique diplômé de l'École nationale des ingénieurs de Sfax. Je suis assez flexible, ouvert d'esprit et toujours désireux d'en apprendre plus sur les nouvelles technologies. Je suis tout à fait capable de gérer efficacement la production et les systèmes automatiques, d'accomplir parfaitement de multiples tâches de conception et de réparation mécanique.