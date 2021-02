Ahmed BYBI

Bonjour et bienvenue.



Je suis technicien en informatique travaillant à mon compte depuis Mars 2012 : www.segaby-informatique.fr . Spécialisé dans la récupération de données sur différents supports ( RAID, SSD, Clé USB...) et différents systèmes de fichiers.

Une bonne maîtrise des outils de récupération de données, réparation de problèmes firmware...



L'ensemble des réussites dans ce domaine, nous positionnent dans la région comme l'un des interlocuteurs les plus fiables. La preuve, nous avons de plus en plus de clients satisfaits dont voici quelques témoignages : http://www.segaby-informatique.fr/livre-d-or









Mes compétences :

Réseau

Récupération de données

Dépannage informatique