Je m'appelle DEKA AHMED ALI, puis je suis informaticiennes et je suis une étudiantes de l'université, je prépare dans le domaines de la programmation et je circules sur les différentes données quel soit SGBD ou autres jaime se métiers car je métrise bien, pour tout mes collègues qu'il veulent me connaitre n’hésiter pas de me contacter sur mon email deega86@gmail.com

soyez les bien venues et je serais ravie.

signéer deka



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML