Ahmed JAOUHARI TISSAFI *

JAOUHARI AHMED

*Une expérience professionnelle de plus de 19 ans dans le domaine commercial, après des études en biologie, option IMMUNOLOGIE,animé par plein de rêve et d'espoir, le rêve: devenir chercheur en immunologie ( ma thèse: "LE SIDA ET LE SYSTÈME IMMUNITAIRE").

mais les coïncidences on fait que je sois fasciné par le domaine commercial,pour cette raison j'ai suivi une formation sur les techniques de vente, j'ai intégré IPANEB (société de négoce) ou j'ai pu m'épanouir et montrer mes compétences, et avec un sens d'analyse et une très bonne organisation j'ai pu devenir le responsable de département commercial en un an, mais mon ambition pour d'autres challenges m'a poussé à changer.

*Délégué médical, Pourquoi? c'était la profession qui joint deux choses que j'aime, le commercial et le coté scientifique,"l'approche scientifique pour un but commercial",

*En parallèle de mon parcours professionnelle, j'ai eu une vie associative très intense avec comme premier engagement au Rotary Club-Fés, comme rédacteur des bulletins hebdomadaire et organisateur des soirées de gala, ce qui m'a permis de savoir c'est quoi dans l'engagement social.,

Ensuite c'était au lion's club que j'ai pu rester en contact avec le social et de contribuer modestement à l'apaisement des souffrances des certaines couches défavorisées par des caravanes d'aide et des compagnes de sensibilisation. Mail: ajaouhari@gmail.com

Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Consulting

Management

Communication

Social

Professionnalisme