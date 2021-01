Ahmed KHELILI

* HISTORIQUE PROFESSIONNEL *



- Après avoir une expérience très importante dans le domaine juridique ( études notariales )

j'ai rédiger des divers actes de transactions:



Commerciale ( constitution status : (S.P.A -SARL- EURL - SNC- contrat LEASING....)

Immobiliers ( VENTES- DONATIONS-PARTAGES-)

Héritages (FREDHA- TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ )



- Relations et bonne connaissance : IMPÔT- CONSERVATION FONCIÈRES- CADASTRE- TRÉSORS PUBLIC -



- J'ai aimer beaucoup ce vaste métier judiciaire , car j'ai appris a connaitre le fond de la société grâces mes contactes discret et directe avec les clients ( j'ai régler divers litiges & conflits commerciales, professionnelles, familiales suite mon poste d'assistant de notaires.1994-2000



- En 2000 Comme :AGENT DE TRANSIT j'ai franchie les portes de l'un des pilier d'état comme métiers .

contacte et relations avec les compagnies maritimes et auxiliaires du fret, j'ai frappé dur ( les portes ) pour avoir une telle expérience.



- Et comme la chance ma étais réserver lors mon précédant poste (juridiques - commerciales - administratives)



- Je me suis accrocher le poste : déclarant en douanes seulement un an après mon recrutement.2001



- La responsabilité morale, le sens, et l'amour de découvrir les phases cachées de ce monde du business, autre que le marché locale, mon amené a tracée un chemin plein de secousse indésirable qui tape l'énorme économie de l'état. en sachant les codes O.M.C & des douanes nationale et internationale O.M.D, j'ai pu avoir une autre expérience aux:



- La Responsabilité juridique et morales d'un déclarant en douane.



- Les lois en vigueurs, DOUANE , FINANCE, COMMERCE , QUALITÉ , FRAUDE ,........etc



- Recevabilité traitements et suivies dossiers des OPÉRATEURS à ( L’import- Export- Admission temporaires - contrat et marché )



- Saisi suivie déclarations en douanes - Inspections vérification - liquidations & enlèvements.



- Négociateur: FRET maritimes et divers.



- Négociateur: Transport Logistiques et Manutention



- La mise en point des disposition relatives a l'importation des produits D.G.X CHIMIQUES.



- LA MISE EN PLACE DES MOYENS RELATIVES AUX DIVERS OPÉRATIONS ? VOIR LES CIRCONSTANCE.



- - Investir pour regagner d'autre chaines qui font travaillée, renforcée la durée et la continuité des divers métiers.



Mes compétences :

Rapidité d'Exécution de Formalité

Taitement Divers Dossiers & Regimes douanier

Propose Meilleurs OFFRE DE SERVICE

Secrétaire de direction

Déclarant en douane

Aide comptable