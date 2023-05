Ahmed MEJRI, Expert comptable membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie. Gérant d'une société d'expertise comptable " Mejri Accounting Firm "

Nos services:



Audit et commissariat aux comptes :

• Certifier les comptes individuels et consolidés

• Rédiger tout rapport prévu par le code des sociétés commerciales

• Audit juridique, fiscal, social…

• Audit des systèmes informatiques

• Évaluation des risques spécifiques



Expertise comptable :

• Création d’entreprise : analyse des forces et faiblesses de votre projet, élaboration du business plan, conseils sur le choix du statut juridique, social et fiscal, rédaction des statuts, enregistrement auprès des différentes instances fiscales et sociales, assistance juridique..)

• Tenue ou révision de la comptabilité

• Etablissement de la paie

• Déclaration fiscales et sociales

• Établissement des comptes annuels : bilan, compte de résultat..

• Traitements de consolidation des comptes de groupe



Conseil

• Assistance en cas de contrôle fiscal

• Assistance lors d´un contrôle CNSS

• Conseil de l´entreprise en difficulté : restructuration, plan de continuation

• Accompagnement dans toutes les problématiques fiscales

• Formation : plan de formation, aide aux recrutements

• Évaluation d’entreprises dans le cadre de cessions, apports, successions, partages, donations, transmissions

• Organisation de la vie administrative et comptable des associations et organisations non gouvernementales (ONG)



