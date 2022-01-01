Ahmed OUZNADJI

Entreprises
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KEANGNAM
- TECHNICIEN TOPOGRAPHE
maintenant
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KEANGNAM
- TECHNICIEN
2009 - maintenant
REALISATIONS DE DIVERS TRAVAUX TERRASSEMENTS ET VRD AU NIVEAU DE LA NOUVELLE VILLE DE SIDI ABDELLAH ZERALDA.
IMPLANTATIONS ET POSES DES GALERIES TECHNIQUES
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HYDROPOINT
- CHEF DE BRIGADE TOPOGRAPHIE
2006 - 2009
RESPONSABLE DU SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET VERIFICATIONS DES METRES ET ATTACHEMENTS.
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AL-ELEC
- TECHNICIEN
2002 - 2006
EXECUTION DES RELEVE TOPOGRAPHIQUE ET IMPLANTATIONS DES PYLONES POUR LA REALISATION DE LIGNES THT ET HT.
LIGNE THT 400KV BISKRA-AIN-BEIDA ET HASSI AMEUR -MAGHNIA.
Formations
Pas de formation renseignée
Réseau
Pas de contact professionnel