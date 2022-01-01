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Ahmed OUZNADJI

ALGER

En résumé

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Entreprises

  • KEANGNAM - TECHNICIEN TOPOGRAPHE

    maintenant

  • KEANGNAM - TECHNICIEN

    2009 - maintenant REALISATIONS DE DIVERS TRAVAUX TERRASSEMENTS ET VRD AU NIVEAU DE LA NOUVELLE VILLE DE SIDI ABDELLAH ZERALDA.
    IMPLANTATIONS ET POSES DES GALERIES TECHNIQUES

  • HYDROPOINT - CHEF DE BRIGADE TOPOGRAPHIE

    2006 - 2009 RESPONSABLE DU SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET VERIFICATIONS DES METRES ET ATTACHEMENTS.

  • AL-ELEC - TECHNICIEN

    2002 - 2006 EXECUTION DES RELEVE TOPOGRAPHIQUE ET IMPLANTATIONS DES PYLONES POUR LA REALISATION DE LIGNES THT ET HT.
    LIGNE THT 400KV BISKRA-AIN-BEIDA ET HASSI AMEUR -MAGHNIA.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel

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