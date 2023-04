Ahmed RAJOUANI ALAOUI

Technical Manager / Ingénieur logiciel senior avec 8 ans d’expérience.



Site Web : http://ahmedrajouanialaoui.branded.me/

Mobile:+212658108072



Certifié :

- MCSD SharePoint Applications (Microsoft)

- MCSD Web Applications (Microsoft)

- MCTS (Microsoft)

- MCP (Microsoft)

- ITILv3 (EXIN)

- Attestation de Formation PMP® (préparation de certificat PMP).



Très créatif, professionnel et dévoué avec une grande expérience dans les technologies Web, qualité logiciel et la gestion de l'information.



Vouloir travailler autant que Chef de projet ou Technical Manager dans une organisation où je peux assimiler des connaissances et réaliser tout mon potentiel.



Mes compétences :

JavaScript

ASP.NET

Ajax

Microsoft .NET

Certification ITIL

JQuery

HTML 5

CSS 3

ITIL Foundation V3

Java EE

PHP 5

Java Platform

Microsoft SharePoint