Ahmed SAADI (SAADI)

Ma formation en électromécanique et mes expériences acquises dans ce domaine ont développé mon goût pour lorganisation, le

industrielle des systèmes automatisée, au cours de mes diverses expériences, dabord en tant que responsable et technicien en maintenance, jai acquis une grande facilité de résoudre des problèmes travail déquipe et la maîtrise de la technologie.

Jai une bonne connaissance des systèmes électriques, automatique aussi mécanique. Par ailleurs, je me suis spécialisé en maintenance techniques, dans un système automatisé simple ou complexe.

J'ai ainsi su mettre en place un planning de maintenance aussi de production efficace afin de respecter les délais. Mes qualités de manager m'ont permis de gérer, former et motiver au quotidien l'équipe de plusieurs personnes sous mes ordres.