Ahmed SAOUIR

Résumé :

-Avec de nombreuses années d'expérience dans le domaine pétrole et énergie et la fourniture et de l'exploitation de stations-service, ainsi que dans la gestion d'une gamme d'activités quotidiennes telles que la maintenance et le suivi technique, et contribuant au développement des compétences de la plupart des nouveaux travailleurs dans certains de nos équipements à travers le de campagne.

- Maximiser l'utilisation des stations, la recherche et développement, la gestion des équipes, les clients et la relation technique, car il n'y a pas de place pour l'ennui dans ce monde. Chacun de nous a un privilège, et c'est comme ça; Louange pour la capacité à innover, développer la relation client et présenter le produit: avec cela, vous obtenez des résultats.

CV:

- Une relation indépendante, systématique et organisée, et une bonne relation avec l'esprit d'équipe et l'écoute. Rejoindre une équipe dynamique et obtenir un emploi avec un potentiel de développement de carrière.



Observation :

- Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans l'exploitation et la gestion de la station-service, car je travaille en permanence dans ce domaine depuis 2014, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui ne connaissent pas de stabilité en raison des vestiges de la crise sanitaire. Au fur et à mesure que je travaille pour AFRIQUIA SMDC, qui dispose des dernières technologies et machines et est une institution idéale pour l'enseignement supérieur et l'acquisition d'expérience, j'essaie de devenir pour moi un lieu qui me convient et qui soit techniquement humble.