Ahmed TAMI

Bonjour



Je suis consultant RH/Formation , intervenant en Anglais et en Français, tant en Algérie qu'à l'étranger.

Généralement , mes interventions tournent autour du processus RH , Communication entreprise & interpersonnelle + Organisation .



Aussi , j'interviens en tant que communiquant dans le domaine de la gestion des connaissances dans sa dimension RH ( accumulation des connaissances et gestion de la relève dans une quelconque organisation.



A l'ère de l'économie du savoir; j'interviens auprès des entreprises qui veulent investir sur la RH et évitent la hausse du Turn over afin de se maintenir sur le marché , construire une identité et accumuler l'expérience dans son domaine d'activité.



Enfin je suis très porté sur le partage d'expériences dans lesdits domaines avec des personnes de tous les horizons.



I belong to those people who believe that : " people come to life without a pre-destiny to be a winner or a loser but only as a CHOSER".



Mr TAMI who loves the lovers of mankind.



Mes compétences :

Animation de formations

Communication lors séminaires

Rédaction d'articles académiques

DPGS Management