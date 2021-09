Ahmedali MOHAMED

Mes 23 premières années professionnelles m'ont forgé une solide expérience alliant insertion sociale et professionnelle, Animation et direction daccueil de loisirs, et lutte contre toutes les formes dexclusions.

Capacité relationnelle et d'écoute, polyvalent, organisation des campagnes publicitaire, esprit d'initiative et capacité à proposer,aptitude à travailler en équipe et créer des liens.

Élaboration de projet pédagogique, aisance relationnelle et facilitée dadaptation, notion de service dynamique et responsable, capacité découte, patience, méthode et disponibilité.

GÉRANT DE MA PROPRE BOITE www.halafoudje.com