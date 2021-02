Bonjour! Je m'appelle Aicha Fgaier.



Je suis une jeune femme de 19 ans et j'habite aux Pays-Bas.



J'ai déjà acquis beaucoup d'expérience professionnelle. J'ai présenté des vidéos et travaillé dans le service à la clientèle. C'est pour cette raison que je me suis bien développé dans le domaine de la communication. Dans le service à la clientèle vous devrez aussi être aidant, j'ai trouvé que j'aime aider les gens!



En outre, je suis très ambitieuse et assertive: j'espère réaliser beaucoup de choses dans ma carrière. Je suis aussi très structuré, mon emploi du temps en est un bon exemple!



J'aime travailler en équipe, mais j'aime aussi diriger une équipe. J'ai pu développer cette qualité quand j'étais crewtrainer chez McDonalds.