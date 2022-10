Aida SOUIDI (SOUIDI)

Avec sept ans d'expérience à mon actif en tant qu'ingénieur développement PHP, jai appris à être perfectionniste et déterminante durant toutes les phases dun projet de développement. Je m'adapte et je m'intègre rapidement à tout environnement de travail. Jai des grandes capacités à être crucial et à prendre des initiatives.



Mes compétences :

PHP7

Ubuntu

JavaScript

Jquery

MySQL

HTML5

Angular

AJAX

jQuery

PHPUnit

Microsoft Visual Studio

Eclipse Indigo

Apache WEB Server

WAMP

CodeIgniter

PHP 5

Symfony2

UML 2.0

Safe

Jira

Confluence

Gitlab CI/CD

PSR

Dependency Injection

SOLID

Redmine