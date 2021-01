Ailink informatique est une société de services informatiques active depuis 2011 pour les particuliers et les professionnels.



Nous sommes situés à Malijai (04350) et nous couvrons lintégralité des alpes de Haute-Provence (04)



Ailink vous accompagne chaque jour, dans votre utilisation informatique.



Du particulier ayant besoin de conseils ou de dépannage, au professionnel ayant besoin de gérer son parc informatique ou de créer son site Internet.



Spécialisé dans les réseaux informatiques, nous savons proposer les solutions qui répondent à vos attentes et celle de votre entreprise. Nous proposons également nos compétences pour des installations de Vidéo-surveillance, Alarme et Parabole pour la réception par satellite de la Télévision ou dinternet. Enfin et ce en collaboration avec nos partenaires, nous pouvons vous proposer linstallation et la configuration déquipements domotique chez vous



Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance.



Cette confiance est précieuse pour nous, Merci !



https://ailink.fr



Nos compétences :

Création de site web

Administration réseaux

Maintenance informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Alarme intrusion et domotique

Dépannage informatique