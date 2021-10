Aimé Claudio CLAUDIO RATSIMBA (AIMÉ CLAUDIO RATSIMBARILANTO)

Retoucheur photo et graphiste depuis 2015. Mes spécialités en retouche photo, ce sont les bijoux, les montres, la beauté, la mode, le portrait et les produits pour e-commerce. J'ai déjà aidé beaucoup de clients pour ne citer que les particuliers, les bijouteries en ligne, les boutiques de mode, les photographes et les agences.

Je travaille aussi sur le graphisme comme la conception de logos et la création de charte graphique. Je maîtrise bien les logiciels Photoshop, Lightroom, Illustrator et Indesign.

Je suis à Madagascar et je travaille pour vous à distance. Mes priorités, ce sont la qualité et la ponctualité.



Je vous invite à suivre ces liens pour voir quelques échantillons de mes travaux :



https://jeretouche.com/portfolio/



https://docs.google.com/presentation/d/1GKew3B23sJwGfQ3hTuCDwkyowK-haaAN0Tk13sDXfrA/edit?usp=sharing



https://www.duodeci.com/fr/creators/media/aime-claudio-ratsimbarilanto



https://docs.google.com/presentation/d/1ix-ueQ9TgUCIuC83Fm7nsyQl_OzHm9WvO1m6yIidMp4/edit?usp=sharing



https://www.linkedin.com/in/claudio-ratsimbarilanto