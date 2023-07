Aimie PEIDRO

Bonjour, je suis aimie, une personne rigoureuse et organisée qui a comme objectif de reprendre des études en apprentissage pour l'année 2023 en tant que gestionnaire de paie/ RH.

J'ai pu pendant mon Bac gestion et mon stage d'immersion me rendre compte, que ce métier était fait pour moi.

La diversité de mon parcours m'a apporté de multiples compétences transposables à ce métier de gestionnaire de paie.

Je suis inscrite au Greta d'Orléans pour une formation titre pro en alternance gestionnaire de paie.

Je suis motivée à trouver une alternance pour la rentrée pour pouvoir m'épanouir professionnellement.