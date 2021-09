Aïssatou KANE

Titulaire d'un BTS Assistant Manager, je vais intégrer en Septembre 2021 l'école ISCIO pour un Bachelor Marketing et Communication Digitale.



Passionnée des réseaux sociaux et du mon d'internet, je souhaite intégrer une entreprise où elle pourra m'accueillir et grâce à elle, monter en compétences.



Grâce à mon stage en tant qu'Assistante Marketing Digital avec l'entreprise ULYSS.CO, j'ai déjà pu acquérir certaines missions comme la gestion des réseaux sociaux, la prospection commerciale et savoir faire des interviews.



Je suis sérieuse, motivée et j'ai la soif d'apprendre.