Ajay YADAV

L'ingénierie est ce qui me passionne. Mon domaine dintérêt principal est lautomatisation.Jaime lélectronique et le génie de la mécanique. Jai travaillé en tant que mécanicien généraliste dans lindustrie de Binc en tant que stagiaire. J'ai fait un autre travail à temps partiel dans les restaurants en tant que serveur. J'ai travaillé en tant qu'assistante bibliothécaire chez Ecam. Je travaille comme un Rider chez Deliveroo et Uber. Je suis un fan inconditionnel d'Elon Musk.



Mes compétences :

Websites

Adobe Photoshop

C progamming

SolidWorks

Arduino

Android studio

Java

Microsoft Office

matlab

Creo Parametric

Simulink