Akela AKELA

Chargée de recrutement dans le domaine de l'Environnement, Transport Logistique et du BTP je suis à la recherche de personnel dans les métiers suivant : Chauffeur PL / SPL, Conducteur de Bus,Mécanicien TP, Electricien, Coffreur Bancheur, Maçon H/F.



Mon activité consiste à:



- Mettre à votre disposition des collaborateurs efficaces.

- Gérer l’urgence et optimiser la réactivité auprès de mes clients.

- Conseiller les entreprises dans la gestion de leurs recrutements.

- Sourcer des Candidats qualifiés.

- Ecouter et conseiller les candidats dans leur choix de carrière professionnelle.





Si vous êtes en recherche d'emploi active ou à l'écoute.

Si vous avez besoin de personnel qualifié, n'hésitez pas à me contacter



akela.psi@icloud.com

fr.linkedin.com/pub/akela-khedairia/65/628/482/



Mes compétences :

Recrutement

Pétrochimie