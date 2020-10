Akila KADDOUR

Ayant occupé la fonction de rédacteur en chef, chef d'édition et chef de rubrique , j'exerce dans le journalisme depuis plus 30 ans à la radio national algérienne, j'ai eu l'opportunité de couvrir plusieurs événements politiques marquants et plusieurs conférences nationales et internationales, les plus importantes sont :



- Création du parlement palestinien , Palais des nations d'Alger, 1995.

- Conférence ONU sur les droits de la femme dans la société moderne, Pékin, 1995.

- Conférence ministérielle de la méditerranée sur la sécurité, Tunis, 2002.

- Première conférence de l'union africaine, Syrte, 2002.

- Couverture de la visite du travail du président de la république en Turquie , Ankara, 2004.

- Conférence ONU sur les droits de l'homme , Genève, 2012.

- Conférence sur le dialogue stratégique entre l'UE et l'UA , Rome, 2016.

- Conférence sur la crise politique en Libye, Vienne,2016.



Mes compétences :

Communication ,interne externe communication inst

Communication externe