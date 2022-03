Passionné par les investissements immobiliers, les marchés financiers et tout particulièrement le swing trading.



J'accompagne depuis 9 ans une clientèle de particuliers dans leurs différents projets d'investissements immobiliers et financiers, tout en leur offrant des outils d'optimisation fiscale, de protection et de transmission de leur patrimoine.



Mes compétences :

Techniques de vente

Internet

Microsoft Office

Leadership

Gestion de la relation client

Trading algorithmique

Gestion de patrimoine

Fiscalité patrimoniale

Marchés financiers

Relationnel

Rigueur

Adaptabilité

Banque

Investissement immobilier

Financement immobilier

Défiscalisation